Rui Pedro Silva, vice-presidente global da Adidas: “Não sei se como profissional, numa posição alta, gostaria de reportar a mim mesmo”

Chegou à Adidas há um ano, onde tutela a estratégia omnicanal do grupo à escala global. O caminho, garante Rui Pedro, foi de pedras e algo solitário. “O sucesso da minha carreira acabou por se pagar com a possibilidade que não tive de griar grandes amizades”, lamenta.

Profissionalmente, é na função de “descomplicador” que se sente como um peixe na água. Orientando para a solução e ágil na resposta à crise, Rui Pedro Silva é o homem que perante um ataque informático que parou por completo as operações da Maersk, pegou na bicicleta e foi à loja mais próxima comprar um conjunto de portáteis para assugurar as operações básicas.

Não tem fórmulas de sucesso infalíveis para gerir equipas, confessa-se exigente e por vezes mais preocupado com o que ainda não conseguiu fazer, do que com as vitórias que foi alcançando. Talvez por isso admita que não sabe se gostaria de como profissional ter de reportar a si mesmo.