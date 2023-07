Inês Relvas, membro da Comissão Executiva da Universo: "Regressar a Portugal é tomar a decisão de reduzir o salário três a quatro vezes"

Aos 28 anos era já curadora do hub nacional da Global Shapers, a comunidade de jovens sub-30 de elevado potencial, criada em 2011 no quadro do Fórum Económico Mundial, com o objetivo de aproximar os jovens dos grandes decisores mundiais. Hoje, com 33 anos, intervém em muitas outras frentes, mas continua a destacar-se como uma ativista da igualdade de géneros e no empoderamento das gerações mais jovens em contexto laboral, mas também na sociedade.

Está desde 2020 na Sonae, onde lidera a estratégia da empresa de soluções financeiras Universo, integrando a Comissão Executiva. É a única mulher e a única jovem. Para trás deixou uma carreira de quase oito anos no Boston Consulting Group, onde somou multiplas experiências internacionais. Garante que toma “uma decisão consciente de morar em Portugal”. Ainda que ela venha, “muitas vezes" com um “sacrifício” associado: “tem de ser um trade-off difícil entre o que poderia estar a conseguir lá fora, num mundo se calhar muito mais capacitado e propenso ao crescimento dos jovens, do que necessariamente Portugal”.