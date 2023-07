Como olham os jovens para o mercado de habitação em Portugal?

Consideram que para quem é jovem não é fácil reunir condições para comprar uma habitação. E o mercado de arrendamento, além de caro, tem pouca oferta. Mesmo assim e apesar das dificuldades, estão otimistas quanto ao futuro. Oiça neste episódio como olham os jovens para o mercado de habitação nacional.

NUNO BOTELHO

“Vivo em Lisboa há bastante tempo, tirei o curso cá e sei como é difícil viver sem influência da família. Não comecei a trabalhar há muito tempo, mas dá para perceber os encargos de uma pessoa que vive sozinha”, conta João Navarro Gonçalves, de Beja, consultor da área de finanças e negócios. Até aqui tem partilhado casa e já tentou comprar, mas o negócio não se concretizou. Neste momento e graças ao teletrabalho, está à espera temporariamente em Beja que uma casa de família, na capital, fique vaga, para a poder ocupar. Já Beatriz Sousa, de Vila Franca de Xira, é faturadora no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa e partilha casa em Alhandra há dois anos com o namorado. “Os antigos inquilinos são primos do meu namorado, deram a nossa referência quando saíram e a senhoria entrou em contacto connosco. Foi um golpe de sorte que nem toda a gente tem”, conta.

NUNO BOTELHO

Para quem é jovem, encontrar casa não é fácil. Os preços de venda e arrendamento altos são um problema, face aos ordenados que ganham e poupar para dar entrada na compra de um apartamento “é algo que não condiz com o preço com que se arrendam as casas”, salienta João Navarro Gonçalves. Ficar na casa dos pais é por vezes a única alternativa. Beatriz Sousa acredita que o preço das habitações “não vai baixar tão cedo”. Já João Navarro Gonçalves considera que na altura de escolher onde viver “há que olhar para outras zonas da cidade ou perto dela”. A criação de oportunidades para se viver e trabalhar fora dos grandes centros urbanos e mexida nos impostos, são medidas que apontam para ajudar os jovens a conseguirem mais facilmente ter casa própria. Este décimo nono episódio do Expresso Imobiliário foi conduzido por Maribela Freitas e teve sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro.

Tiago Pereira Santos