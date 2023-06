Rui Bairrada, CEO da Doutor Finanças: "O meu lugar está à disposição. Não acredito em funções tamponadas ou pessoas insubstituíveis"

Durante 12 anos trabalhou para o Deutsche Bank. De estafeta passou a coordenador de parcerias e foi quando sentiu que já não havia caminho a percorrer que decidiu sair para fazer acontecer. Em 2014 criou a Doutor Finanças que é hoje uma das 30 fintech mais promissoras do país. Ricardo Bairrada, é o convidado do 23º episódio do podcast “O CEO é o limite”