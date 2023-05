Cristina Campos, partner da Freemácia: "O que eu decidi não foi pedir uma sabática, eu literalmente demiti-me para fazer um MBA"

Aluna exemplar, Cristina Campos poderia ter sido qualquer outra coisa na vida e foram várias as propostas que foi recebendo ao longo do caminho. Por herança da família, acabou por cursar Ciências Farmacêuticas, como os pais, mas desviou-se da farmácia comunitária.

Chegou a fazer investigação mas o laboratório não lhe bastava. Interessava-lhe a indústria farmacêutica, “os temas do impacto na cadeia de valor de um novo medicamento, a investigação de novas soluções para trazer mais vida e melhor vida às pessoas, a componente científica". Mas, faltavam-lhe "as pessoas”. Encontrou-as na indústria farmacêutica, onde entrou como delegada de informação médica.

A experiência, garante, moldou a líder que viria a ser no futuro. “Foi a minha primeira grande lição de humildade”, recorda, acrescentando que “percebi que o que me levara até ali [ser muito boa aluna, com um conhecimento teórico e científico muito sólido] já não me levaria mais longe”, nota.

Desafiou-se, arriscou sair da sua zona de conforto e numa altura em que se encontrava a progredir na carreira, decidiu parar para refletir se estava a seguir a rota certa. Já mãe de três filhos, pediu a demissão, mudou o chip e foi fazer um MBA. A única coisa que tinha como certo era que “iria aprender algo novo” e que, no limite, “teria de começar do zero”. O que de melhor retirou da experiência? “Aprendi a trabalhar sem títulos, nem hierarquias” porque, como diz, o que verdadeiramente importa “são as pessoas, nunca os cargos”.