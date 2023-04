Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa: "Oferecer SPA a quem faz contas a partir do dia 15 de cada mês, perde toda a relevância"

Não existem fórmulas mágicas e a mesma receita não serve a todos os trabalhadores. Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa, sabe disso e desde 2017, altura em que criou no grupo bracarense de sistemas de vigilância o primeiro departamento da felicidade do país, tem testado várias opções. Se há 66 anos, atura em que foi fundada a Bernardo da Costa, o seu avô levava os trabalhadores numa carrinha às praias mais próximas, durante o fim de semana, Ricardo já os levou num voo charter a Punta Cana de férias. Também já trocou essa viagem por um salário adicional aos trabalhadores, já ofereceu dias adicionais de férias, idas ao SPA, assegura serviço de refeições e fruta à disposição na empresa, mas garante que na lista de preferências dos trabalhadores pouca coisa supera a “alegria” que gera o serviço de engomadoria. As empresas, diz, “são as suas pessoas” e “cuidar delas é garantir que cuidarão da empresa como sua”. Mas de uma coisa está certo: ”isto só faz sentido e só é relevante quando o salário atinge um patamar digno".