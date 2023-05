António Forjaz, líder da Amazon Prime Vídeo Brasil: "Espero sempre que o lugar onde estou seja o mais desafiador, o mais difícil"

Trabalhou na Europa, nos Estados Unidos e trocou a competitiva Londres pelo Rio de Janeiro, no Brasil. “Os meus planos sempre foram mais de mobilidade global do que propriamente de empresas ou cargos”, diz. Hoje, admite que nunca pensou se deveria ter sido algo diferente,

António Forjaz é o português que lidera a estratégia e desenvolvimento da Amazon Prime Vídeo no Brasil, a plataforma de streaming do gigante Amazon. Garante que nunca traçou grandes planos de carreira e que sempre priorizou a geografia, e não a empresa, na orientação do seu percurso profissional.

Diz-se um ambicioso ponderado. Do desporto herdou o perfil competitivo, o foco e a orientação para “cortar a meta”, do pai a noção de que o mais importante neste caminho é nunca deixar de ter tempo nem margem para viver.

Formado em Gestão pela Cass Business School, em Londres, e pela francesa Toulouse Business School, António Forjaz soma no currículo um percurso de carreira global em grupos como a Freemantle Media, Globo, Telecine, Samsung e Globoplay.

Focado e disciplinado recorda que nunca teve verões desde que entrou na universidade. Dedicava as férias a trabalhar, a acumular estágios e experiências. Da diversidade de experiências garante que retirou um dos princípios basilares com que gere hoje as apostas profissionais e as suas equipas: “não existem diferenças sociais ou demográficas que nos tornem melhores ou piores profissionais. Determinamos quão bons queremos ser se trabalharmos bem”.

É por isso que a grande ambição que diz ter é que o lugar que ocupa e o desafio que tem em mãos seja sempre o mais difícil que já desempenhou.