Isabel Gordo: “Os meus pais tinham a 4.ª classe. A minha mãe era cabeleireira e o meu pai tinha um talho. Sacrificaram-se para eu estudar”

É uma das grandes cabeças da sua geração. Investigadora Principal da Gulbenkian Ciência, dedicou os últimos anos à evolução microbiana. Mostrou ao mundo “que as bactérias mudam mil vezes mais rápido do que pensávamos". Chora quando recorda o dia em que chegou à Universidade de Edimburgo e cumpriu um sonho: “três irmãos doutorados de pais com a 4ª classe”. Esta é a história real de como deve funcionar o elevador social. É o novo episódio do Geração 70, um podcast de Bernardo Ferrão