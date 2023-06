Costa entre a estabilidade interna e a paixão europeia

“Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?”, disse o primeiro-ministro, António Costa, ao Público, depois de vários dias de notícias a darem conta de como o seu nome é desejado para lugares europeus, nomeadamente para o cargo de presidente do Conselho Europeu, atualmente desempenhado pelo belga Charles Michel.

A possibilidade de o líder socialista desempenhar um cargo europeu já vem detrás e motivou, aliás, um aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, logo na posse deste Governo. E voltou a ganhar espaço no debate público e política depois da polémica acerca da ida do primeiro-ministro português à final da Liga Europa, onde ficou sentado ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban.