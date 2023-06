Entrevista a João Gomes Cravinho: "Putin foi claramente humilhado. Isto não se encena"

Depois dos 18 episódios semanais da primeira temporada, em que andámos por vários pontos do globo a explicar as implicações do conflito na Ucrânia, esta temporada, iniciada em outubro, percorreu ao longo de 34 episódios os grandes acontecimentos do conflito no Leste da Europa, sempre com a ajuda da análise de Sandra Fernandes e Lívia Franco.

Esta semana, o Bloco de Leste chega ao final da segunda temporada, com a participação de Lívia Franco e Sandra Fernandes… e um convidado muito especial: o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Que aqui fala do golpe de Prigozhin e dos assombrosos acontecimentos dos últimos dias, dos riscos que enfrentamos e do papel de Portugal no apoio à Ucrânia e na forma como encara o futuro da União Europeia e da NATO.