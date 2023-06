“Há um risco de hiperconcentração dos grandes modelos Inteligência Artificial na Microsoft e na Google”, avisa António Branco

Albertina e GPT-PT são os dois primeiros membros do clube de Grandes Modelos de Linguagem que dominam o português, tanto na variante europeia como na variante brasileira. António Branco, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), e coordenador de desenvolvimento dos dois módulos que fazem coisas comparáveis à tecnologia que suporta o famoso ChatGPT, recorda que é chegada a hora de usar o engenho e as tecnologias para salvaguardar a soberania nacional.

É precisamente para garantir alternativas às grandes tecnológicas que que Albertina e GPT-PT vão ser disponibilizados livremente ao público sem custos e com a possibilidade de acesso ao código. António Branco diz mesmo que é a disseminação da Inteligência Artificial Generativa que pode evitar uma hiperconcentração que pode levar a que conversas e textos que são produzidos no dia-a-dia acabem por ir parar aos servidores de duas ou três empresas que passam a ter “um poder gigantesco”, pois já têm sistemas que analisam o que os humanos dizem.

Em contrapartida, quem se sente inspirado com a era dos comandos de voz, possivelmente vai ficar entusiasmado com as previsões que dão como possível o abandono do rato e do teclado em muitas situações.