Posto Emissor #147: BLITZ convida Luca Argel. Do samba enquanto arma à importância do 25 de Abril

Com álbum novo, “Sabina”, lançado este ano, o luso-brasileiro Luca Argel é o convidado desta semana do Posto Emissor. A história do samba enquanto arma de luta política, as questões do colonialismo e do racismo, as diferenças entre Brasil e Portugal (onde vive há cerca de uma década) e o papel simbólico do 25 de Abril, data que “inveja”, foram temas da conversa. Esta semana, falamos ainda da Eurovisão, da chegada a Portugal da Live Nation e dos regressos dos The National e Everything But the Girl

Há 46 minutos