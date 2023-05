‘Ai Coração’ de Mimicat soma e segue: Portugal entre os 10 favoritos à vitória na Eurovisão numa votação com 250 mil participantes

Portugal está entre os 10 países favoritos à vitória na Eurovisão na votação anual do site Eurovisionworld, que reúne, até ao momento, perto de 250 mil participações.

‘Ai Coração’, de Mimicat, surge em nono lugar, com 3% dos votos, atrás de países como Espanha, Alemanha, Israel ou Suécia, cuja canção, ‘Tattoo’ de Loreen, é a destacada favorita com 20% dos votos.

Nos últimos anos, a votação do Eurovisionworld, onde podem também ser consultadas as tabelas das casas de apostas – nas quais Portugal continua a surgir na 26ª posição –, tem acertado sempre no vencedor.