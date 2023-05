Altice Arena deverá passar para as mãos da Live Nation no final deste ano

Em 2012, aquando da venda pelo Estado do então Pavilhão Atlântico, o promotor Nuno Bramcaamp, da Ritmos e Blues, afirmou que a Live Nation – a maior promotora do mundo – estaria "a decidir se vale a pena investir", adiantando que o negócio envolveria um "valor razoável" e que o investimento envolveria "uns milhões largos". Na altura, a Ritmos e Blues tinha assinado um acordo que lhe permitia ser a promotora em Portugal dos espetáculos da Live Nation. Resultam desta parceria, entre outros espetáculos, os concertos de Madonna na Altice Arena, em novembro .

Fundada em 1990 por Nuno Braamcamp e Álvaro Ramos, a Ritmos e Blues organizou desde então concertos de artistas como U2, Rolling Stones, Michael Jackson, Prince ou Bruce Springsteen, tendo sido responsável por alguns dos primeiros espetáculos de estádio em Portugal. Atualmente, coproduz também o festival Rock in Rio Lisboa e, este ano, tem espetáculos de Madonna, Rod Stewart, Il Divo ou do humorista Ricky Gervais na agenda.