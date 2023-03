Posto Emissor #140: BLITZ convida Mimicat. Do “caminho das pedras” até à vitória no Festival da Canção

Mimicat, a cantora que venceu a edição deste ano do Festival da Canção, é a convidada desta semana do Posto Emissor. À conversa com Lia Pereira, a artista de Coimbra - cujo verdadeiro nome é Marisa Mena - fala sobre os preparativos para a semifinal da Eurovisão, em maio, na cidade inglesa de Liverpool, e sobre a importância de ter vencido o concurso no regime de “livre submissão”, ou seja, sem esperar um convite da organização.

O primeiro disco, gravado com apenas 9 anos; a primeira participação no Festival da Canção, aos 15, e o “caminho das pedras” que percorreu na indústria musical, com alguma mágoa e frustração à mistura, são outros tópicos da conversa com a autora e intérprete de ‘Ai Coração’.

Conversámos ainda sobre a forma como o mundo da música olha para as mulheres, a lei da quota de música portuguesa nas rádios e o álbum conceptual que Mimicat pretende lançar ainda este ano.

A cerimónia dos Óscares (e a atuação de Lady Gaga); os concertos de Bob Dylan em Portugal e a proibição do uso do telemóvel nos mesmos; o disco novo dos U2 e o concerto em Lisboa dos Pixies, com quem publicámos uma entrevista, completam o Posto Emissor desta semana.