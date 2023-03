Quem é Mimicat, a artista que vai representar Portugal na Eurovisão (e já tinha participado no Festival da Canção aos 15 anos)

Jorge Simão

Gravou o primeiro disco aos 9 anos e aos 37 vai representar Portugal na Eurovisão. Ganhou o Festival da Canção em lágrimas, reclamando uma justiça que tardou em chegar. Apresentamos-lhe Mimicat, uma apaixonada por grandes vozes soul e jazz que diz estar a viver o seu sonho. Curiosidade (ou mais do que isso): Marisa, de seu verdadeiro nome, participou pela primeira vez no Festival no já longínquo ano de 2001

Há uma hora