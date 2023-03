Proibição de telemóveis nos concertos de Bob Dylan “não é ilegal e nem sequer é novidade”, diz a DECO

Quem quiser assistir aos concertos de Bob Dylan em Porto e Lisboa, no próximo mês de junho, terá de deixar o telemóvel “trancado” numa bolsa até ao final dos espetáculos, revelou esta sexta-feira a promotora dos mesmos, a Everything Is New.

Contactada pela BLITZ, a DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) revelou que, por enquanto, ainda não recebeu quaisquer reclamações sobre esta questão, mais adiantando que a exigência “não é ilegal, até porque é proibida a reprodução de conteúdos, a propósito da proteção de dados pessoais. E nem sequer é novidade, porque já da última vez que a Madonna fez concertos em Portugal [em janeiro de 2020] essa medida foi exigida a quem comprou bilhete”, esclareceu Graça Cabral, do gabinete de comunicação da associação.

As únicas condições que devem ser cumpridas - a comunicação da regra ser feita antes da compra do bilhete, e haver a possibilidade de, durante o espetáculo, fazer um contacto de emergência - foram acauteladas pela Everything Is New. Como tal, os promotores dos concertos "estão a cumprir todas as regras”, afiança a DECO.