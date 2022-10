Eduardo Madeira: “Todas as piadas são válidas, mas é mais corajoso fazer piadas para bispos, presidentes, diretores, dirigidas para cima”

Este episódio começa com o ator e autor Eduardo Madeira a recordar o momento em que estava de férias na Carrapateira e recebe uma chamada telefónica do Uruguai e, do outro lado da linha, ouve a voz do ator Albano Jerónimo [que estaria a filmar a série "El Presidente - Jogo da Corrupção”] a convidá-lo para interpretar um bobo subversivo, cáustico, trágico-cómico na peça “Orlando”, com texto de Cláudia Lucas Chéu (a partir de Orlando de Virgínia Woolf) e encenação do próprio Albano. Minutos depois, para dar um cheirinho do que foi representar este bobo, feito de drama e comédia, Eduardo Madeira pega na sua guitarra e começa a tocar e interpretar um breve trecho da peça, que podem ouvir neste podcast. Imperdível.

Nesta conversa, Eduardo Madeira recorda como da Faculdade de Direito guinou para outro lado e começou por escrever guiões de humor nas Produções Fictícias, estreando-se logo com textos para Herman José. O bordão “Onde é que estavas no 25 de Abril”, que Herman José tanto repetiu para parodiar Baptista Bastos [na versão Artista Bastos], é da sua autoria.

E, desde aí, tornou-se um dos mais incontornáveis nomes do humor português. E com uma capacidade fora de série para imitar pessoas. Aqui assume ser um repentista. E explica como foi chegando aos trejeitos de algumas personagens bem conhecidas de toda a gente.

Nestes mais de 20 anos, Eduardo Madeira fez um pouco de tudo, já escreveu e interpretou inúmeras peças de teatro, filmes, solos de “stand up comedy” e programas de televisão e rádio. Já foi uma espécie de “rock star” no grupo satírico “Cebola Mole”, com Filipe Homem Fonseca, e escreveu também para diversos jornais, editou dois discos e cinco livros. Chamou ao último, “O Infame Dicionário Cómico da Língua Portuguesa”, uma espécie de dicionário satírico alternativo da nossa língua. Anda agora pelo país com o espetáculo de Stand Up “Eduardo Madeira ao vivo” e está a escrever novos projetos para os palcos e para a televisão.

Apaixonado por mar, surf, jazz, livros, aventura e boa comida, conta como o amor o fez ultrapassar a fase pior da sua vida e que tem como grande objetivo ser melhor pessoa, a cada dia. “Se tiveres a filosofia certa de vida, és cada vez melhor pessoa à medida que te aproximas do fim. A minha luta é tornar-me melhor artista e melhor pessoa.”

Mas há muito mais para descobrir e escutar neste episódio, como os dois poemas que Eduardo Madeira escolhe para ler - e declara-se um amante de poesia - e as músicas que lança para ouvirmos.

Como sabem, o genérico é uma criação original da Joana Espadinha, com mistura de João Firmino (vocalista dos Cassete Pirata). Os retratos desta vez são da autoria de Nuno Fox. E a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim.

