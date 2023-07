Bater à porta do isolamento e da solidão: como voluntários com mais de 55 anos fazem “quase um trabalho entre pares” com os mais velhos

Voluntária há vários anos em diferentes projetos, no caminho de Margarida Lopes surgiu, no final de 2020, um que a cativou particularmente. Na altura estava desempregada e o Porta 55+ procurava voluntários com mais de 55 anos. Desde então, nunca mais deixou esta iniciativa que atua em três freguesias do concelho de Vila do Conde na resposta à solidão e isolamento social dos mais velhos. “Voltei a sentir-me útil.” Trata-se de um “dois em um”, explica Joaquim Pereira Cardoso, gestor do projeto dinamizado pelo Centro Social e Paroquial de Mindelo. “Os beneficiários não são apenas os utentes finais – com mais de 65 anos –, mas também estes beneficiários intermédios, que são os voluntários, na medida em que, ao fazer um trabalho de acompanhamento e companhia, em termos de atividades com os mais velhos, também se estão a preparar para a sua fase de envelhecimento”, justifica ao Expresso. Para Margarida, é “quase um trabalho entre pares”. “Talvez isso nos permita um melhor reconhecimento das necessidades dos outros, um pouquinho mais velhos que nós. À partida, já temos a sensibilidade para nos pormos na pele dos outros, porque entendemos bem as coisas. E também nos projetamos: daqui a dez anos estamos, provavelmente, numa situação idêntica”, aponta a voluntária, de 61 anos.

O projeto surgiu devido à existência de “necessidades” da população mais velha que “não estavam a ser satisfeitas”, indica Joaquim Pereira Cardoso. São pessoas que não precisam de ser institucionalizadas, estão num contexto de algum isolamento ou solidão e “querem muito viver na sua própria casa”. O objetivo é proporcionar-lhes bem-estar e “torná-las mais ativas, mais saudáveis e mais felizes”. E porque todas as pessoas são diferentes, faz-se “um fato à medida de cada um” – o que quer dizer que o trabalho desenvolvido, apelidado de “atelier de alfaiate”, é adaptado a cada beneficiário, explica o vice-presidente do Centro Social e Paroquial de Mindelo. Margarida faz atividades tão diferentes com os quatro utentes que acompanha como ir às compras, cuidar de flores, conversar ou jogar scrabble.

Dar e receber Antes disso, a equipa técnica – composta por uma psicóloga, uma assistente social e duas educadoras sociais – faz uma avaliação de cada situação, de forma a propor as atividades que mais se adequem. O intuito é “ser uma mais-valia”, resume a voluntária. “Queremos sempre aportar valor à nossa atividade.” Após ficar desempregada, Margarida optou por reformar-se e esta experiência foi fundamental: diariamente, sente que “valeu a pena”. “Deu sentido aos meus dias. Estou a dar algo de mim e estou também a receber, que é o reconhecimento de saber que estou a ser útil”, retrata. O que contribui para “uma certa autoestima”: “Sinto-me contente comigo.” E também tem “aprendido imenso”, por exemplo sobre plantas, com uma senhora de 80 anos que visita – uma troca de vivências que a comove quando partilha.