Seniores partilham casa com estudantes universitários: debaixo do mesmo teto, criam-se laços entre diferentes gerações

Desde que ficou viúva, Maria vivia sozinha. Tudo mudou para a octogenária quando surgiu a oportunidade de partilhar casa com Tânia, que se mudou de Paredes para Coimbra para estudar Direito. Para a jovem de 24 anos, foi uma forma de “contribuir para algo positivo e dar algum significado à mudança”.

“Cada vez são mais os idosos que estão isolados e que não têm sequer alguém com quem falar e isso sempre me fez alguma confusão, pensar que um dia somos nós que chegamos a mais velhos e não temos ninguém e saber que eu, com pouco, podia ajudar, no caso a dona Maria”, conta Tânia em conversa com o Expresso.

Este é apenas um exemplo daquilo que o programa “Abraço de Gerações” – dinamizado pela Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (ACERSI), em parceria com a Associação Académica de Coimbra e a Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra – procura promover.