População do Japão envelhece a uma “velocidade estonteante”, mas a necessidade de dar sentido aos anos ultrapassa fronteiras

A conjugação destes fatores é “tremenda” e justifica como o índice de envelhecimento “cresceu esmagadoramente”, explica ao Expresso o presidente da Associação Portuguesa de Demografia (APD), Paulo Machado. “O Japão está a perder população mas, acima de tudo, é a mudança da estrutura etária que é brutal. O país continuará a envelhecer a uma velocidade estonteante, pelo menos até 2050, com quatro vezes e meia mais idosos do que jovens”, prevê o especialista.

Com cerca de 126 milhões de habitantes, 30% da população do Japão tem 65 ou mais anos – um valor apenas ultrapassado pelo Mónaco, com 36%, segundo dados do Banco Mundial . A esperança média de vida atinge os 84 anos, um número que também coloca o país nos lugares cimeiros. Enquanto o tempo de vida se prolonga, a taxa de natalidade tem vindo a diminuir , situando-se em 1,3 filhos por mulher.

Michi Kakutani tem 78 anos e aderiu a um programa, promovido pelo Estado, de eutanásia voluntária para pessoas com mais de 75 anos. Esta é a história da protagonista do filme japonês “Plan 75”, lançado no ano passado e em estreia no Reino Unido este mês – sem data prevista para Portugal. Trata-se de ficção mas, segundo a realizadora, a solução está “longe de ser impossível” num país que é um dos que está a envelhecer mais rapidamente a nível global.

Uma percentagem recorde de homens (17,3%) e mulheres (14,6%) japoneses, com idades entre os 18 e os 34 anos, indicaram que não tencionam casar-se, revela um estudo governamental divulgado em setembro de 2022 , relativamente a um inquérito realizado no ano anterior. “O entendimento de muitos jovens japoneses de que o casamento diminui a sua qualidade de vida ou que é difícil encontrar um parceiro à altura leva-os a retardar e, no limite, a nunca consumar o casamento”, justifica Paulo Machado.

Mas há outros valores relevantes, como a importância atribuída à família e ao casamento. “A taxa de nascimentos fora do casamento, que na Europa é enorme – em Portugal, por exemplo –, no Japão é muito baixa”, explica o demógrafo. Tal significa que os filhos apenas são considerados “legítimos” se nascidos no seio de um casamento – mas dar o nó é algo que tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos.

Tentativas de mudança

Para o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade representam um risco urgente, alertou em janeiro. “O Japão está à beira de saber se pode continuar a funcionar como sociedade. Concentrar a atenção nas políticas relativas às crianças é uma questão que não pode esperar e não pode ser adiada”, afirmou. Uma nova agência foi criada, já em abril, para responder ao desafio.

“Sem capacidade de renovação geracional”, existe uma “preocupação muito grande, mais do que têm os europeus”, mas “o resultado é que não é o desejado”, resume o presidente da APD. No entanto, não é só o Japão a não conseguir alterar o curso deste caminho demográfico. “Aquilo que se demonstra, à escala mundial, é que onde as políticas surtiram algum efeito foi em países com regimes totalitários. A democracia convive mal com a demografia, do ponto de vista da transformação das condições através das políticas demográficas.”

Ainda assim, há uma certeza: a relação entre trabalho e família é determinante, através de horários flexíveis e da possibilidade de acompanhamento do crescimento dos filhos, por exemplo. “As alterações em termos da organização do trabalho são decisivas para facilitar ou, pelo contrário, dificultar a procriação. As medidas orientadas para a conciliação entre família e trabalho são as mais impactantes”, salienta Paulo Machado.