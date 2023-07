Encontrar emprego depois dos 50 anos: “É um desperdício de talento não aproveitar estas pessoas”

Numa conversa entre três amigos, concluiu-se que todos conheciam alguém, com formação superior, que acabou por ficar sem emprego por volta dos 50 anos de idade. Da partilha nasceu uma ideia: sensibilizados com o problema, Joaquim Paiva Chaves, João Castello Branco e Isabel Viegas decidiram criar a dNovo – uma associação que ajuda quem está nesta situação a regressar ao mercado de trabalho. “Pessoas com 50 anos e com profissões relevantes e formação superior, com boas competências, têm de voltar ao mercado de trabalho. É um desperdício de talento não aproveitar estas pessoas”, realça Vera Norte, assessora da dNovo, ao Expresso. Na faixa etária entre os 45 e os 64 anos de idade, cerca de 83 mil pessoas com qualificação superior estavam sem trabalho em 2021 – 77% das quais desistiram de o procurar. O processo de apoio da associação assenta em três pilares: mentoria, networking e capacitação. A cada profissional é atribuído um mentor, com quem trabalha individualmente, mas são também dinamizadas sessões em grupo – neste momento, são 216 os profissionais inscritos para cerca de 100 mentores. Entre todos, é promovido o aumento da rede de contactos, fundamental na procura de uma nova oportunidade. Ao mesmo tempo, as formações permitem ganhar ou aperfeiçoar competências.

Muitas vezes, estes profissionais têm a autoestima “um pouco em baixo”. “A maioria está num emprego na perspetiva de que é para a vida e depois, de repente, surge uma situação de reestruturação e saem com uma indemnização. A questão é que ainda têm pelo menos mais 16 anos até à reforma”, retrata Vera Norte. “O mercado de trabalho é diferente daquilo que era há uns anos e é preciso encontrar novas soluções.” Desde o arranque do projeto, no ano passado, 50 profissionais encontraram emprego – Marta Vidal Pinheiro e Margarida Bicho são dois exemplos. A primeira, formada em engenharia alimentar e que sempre trabalhou como comercial, esteve 24 anos na mesma empresa antes de esta fechar a representação em Portugal. A segunda, economista e gestora com experiência internacional, esteve cerca de 15 anos numa empresa que acabou por ser vendida.

Em busca de uma oportunidade Para Marta, tudo aconteceu mesmo antes da covid-19, em fevereiro de 2020, quando tinha 49 anos. “Precisava de fazer o luto, 24 anos é a minha vida toda praticamente. Foi muito duro”, partilha com o Expresso. Perante o contexto de pandemia, aproveitou para descansar, escrever e publicar um livro e dedicar-se ao passatempo que já tinha, um sabão artesanal de azeite. Através do IEFP, descobriu a dNovo em abril do ano passado: o objetivo era transformar o hobby em empresa. “Depois de ter feito o estudo de mercado e o plano de negócios, percebi que o mercado não estava aberto ao produto”, explica. “Aí foi muito duro outra vez porque investi muito neste projeto.” A mentora foi “fundamental” para começar “do zero”. “Mudámos a estratégia por completo.” A oportunidade surgiu numa área que, inicialmente, pensava não ter “nada a ver” com o seu perfil, mas a mentora ajudou-a a perceber que devia experimentar. E não se arrepende: há dois meses que trabalha como consultora de seguros e está “a gostar imenso”. “Temos de recorrer outra vez ao que já fomos mais em novos, que é não ter medo de arriscar e ter alguma flexibilidade de sair daquela ideia mais fixa, que às vezes se tem na cabeça e que é mais fácil, porque já há anos para trás de experiência num sector.”

Em janeiro de 2022 foi a vez de Margarida procurar um novo emprego, aos 55 anos. Pelo facto de ter trabalhado sobretudo com projetos de dimensão internacional, sentiu a dificuldade de a “rede profissional” que tinha por cá ser “muito limitada”. Teve conhecimento da dNovo através de uma amiga e sentiu que o caminho era por ali – o seu e o de muitos outros. “Este é um fenómeno crescente. Há muitas pessoas como eu, qualificadas com mais de 50, que trabalhámos a vida toda e, de um momento para o outro, não ficamos ativos. E queremos continuar. Para mim, não trabalhar estava fora de questão. Sempre trabalhei e sabia que ainda tinha muito para dar”, assinala. Tendo em conta o currículo e as competências, calculou que não seria difícil conseguir trabalho, mas o processo demorou um ano e meio. “O que me valeu foram os amigos, os familiares, a minha iniciativa e persistência e a dNovo. Não foi fácil, mas agarrei-me. Nunca desisti”, salienta. E porque “não há fome que não dê em fartura”, em junho “apareceram três oportunidades em 48 horas” – todas em áreas que lhe interessavam, por isso, “o problema foi escolher”. Optou por uma organização não governamental para o desenvolvimento: “Estou satisfeitíssima.” Sobre o papel da associação, Marta destaca como o acompanhamento decorre “numa situação de igualdade”. “Isso ajuda a não sentirmos que estamos por baixo, numa situação de fragilidade. Somos tratados de igual para igual, somos ambos profissionais”, justifica. Margarida acrescenta que, entre profissionais e mentores, “cria-se uma família”.

Idadismo no mercado de trabalho Comum aos dois trajetos foi a vivência do preconceito baseado na idade – o chamado idadismo. Marta conta que as pessoas “não são explícitas, até porque não podem, legalmente”, mas teve alguns amigos da área de recursos humanos que o admitiram. “Se não te conhecesse, se for um currículo de uma pessoa que não conheço de lado nenhum e tiver uma pessoa mais nova para aquele lugar, não vou olhar para o teu”, disseram-lhe. “Esta pessoa nunca diria uma coisa destas oficialmente.” Margarida sentiu que “não era chamada para oportunidades de trabalho devido à idade”, não só em Portugal, mas também no estrangeiro: uma empresa da Arábia Saudita indicou que “não aceitava pessoas com mais de 55 anos”. “Não tive muitas oportunidades de ir sequer a uma entrevista”, recorda. “O trabalho sénior não está a ser valorizado. Há que aproveitar o saber, os anos e a experiência.”