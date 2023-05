Prevenir é melhor do que remediar: projeto português visa reduzir risco de demência em maiores de 60 anos

Cerca de 40% das demências podem ser prevenidas ou o surgimento atrasado se 12 fatores de risco forem trabalhados. Este foi o “quadro promissor” traçado pelo relatório da Lancet Commissions dedicado à doença, publicado em 2020, e que elenca os elementos potencialmente modificáveis: educação, hipertensão, obesidade, perda de audição, traumatismo cranioencefálico, consumo excessivo de álcool, tabagismo, depressão, sedentarismo, isolamento social, diabetes e poluição atmosférica. O documento trouxe “muita esperança”, no sentido de se “perceber em que medida” seria possível agir relativamente ao controlo dos fatores de risco, conta ao Expresso a investigadora Ana Rita Silva, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Foi também por essa altura que o projeto Reminder, que coordena, começou a ser desenhado: um programa composto por 20 sessões – que decorrem duas vezes por semana –, preparado por uma equipa multidisciplinar e dinamizado por neuropsicólogos, cujo objetivo é promover a saúde do cérebro e prevenir a demência.

Dirige-se a pessoas entre os 60 e os 75 anos que apresentem alguns dos fatores de risco e que “não tenham ainda declínio cognitivo considerado objetivo, ou seja, podem ter queixas de memória, por exemplo, mas nos instrumentos da avaliação inicial não revelam apresentar défices cognitivos significativos ou abaixo da norma para a idade e escolaridade”. Isto porque, justifica a investigadora doutorada em neuropsicologia, “a eficácia não é assim tão elevada” quando se desenvolvem intervenções “já com um diagnóstico adquirido”. A prevenção é, então, a palavra-chave: é possível intervir em todas as dimensões, mesmo em doenças como a hipertensão e a diabetes, que “devem ser monitorizadas e podem ser modificadas”. “Embora sejam doenças, pode ser mitigado o efeito que têm na perda cognitiva.” A perda auditiva, por exemplo, é referida no documento da revista científica Lancet como um dos aspetos que assume “mais peso no início do declínio cognitivo”, aponta Ana Rita Silva, mas ainda é “muito negligenciada pela população” – no caso dos participantes do Reminder, revelou ser um dos fatores de risco “mais desconhecidos”.

Motivação para mudar Cada sessão do programa, com cerca de 50 minutos, inicia-se habitualmente com um “exercício de respiração tranquila”, seguindo-se a apresentação e discussão de um tema, juntamente com um exercício relacionado. Se o assunto for a atenção, o exercício poderá consistir na leitura de um texto por um dos participantes e os restantes identificarem o número de vezes que surge determinada palavra. No final, o grupo comenta o que foi abordado, numa espécie de síntese, e leva uma “tarefa para casa”. Ana Rita Silva explica que realizar-se em grupo é um dos aspetos determinantes. “O efeito de grupo ajuda à mudança comportamental. Em contexto de grupo, as pessoas disponibilizam-se mais e estão mais abertas a fazer mudanças que lhes sejam benéficas do que numa intervenção individual. A partilha e a socialização favorecem a motivação para a mudança.”

“Não é porque um médico ou um nutricionista diz ‘tem de comer melhor’ ou ‘tem de fazer mais atividade física’ que uma pessoa se vai mobilizar nesse sentido. Tem de vir de uma motivação intrínseca e o programa está muito focado nisso”

O envolvimento ativo de cada um é essencial para atingir os objetivos de “promover estilos de vida mais saudáveis” e “capacitar as pessoas de competências pessoais, emocionais e cognitivas para lidar com a perda cognitiva quando acontece” – no intuito de obter “impacto a longo prazo”. “Não é porque um médico ou um nutricionista diz ‘tem de comer melhor’ ou ‘tem de fazer mais atividade física’ que uma pessoa se vai mobilizar nesse sentido. Tem de vir de uma motivação intrínseca e o programa está muito focado nisso”, afirma a investigadora. As sessões começaram em março e terminam no final de maio, seguindo-se uma avaliação dos participantes em junho, para analisar resultados. Nesta fase inicial participam 20 pessoas, uma pequena amostra porque se trata de um “estudo de viabilidade”, em que se procura perceber de que forma o programa é “aceite pelas pessoas” – e, assim, “ainda pode ser alterado”.