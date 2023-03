Prevenir através do estilo de vida: há sete hábitos saudáveis que podem ajudar a reduzir o risco de demência

“Como sabemos agora que a demência pode começar no cérebro décadas antes do diagnóstico, é importante que aprendamos mais sobre como os hábitos na meia-idade podem afetar o risco de demência na velhice”, afirma a investigadora Pamela Rist, uma das autoras do estudo, em comunicado .

Ser ativo , fazer uma boa alimentação, manter um peso saudável, não fumar, controlar o colesterol, manter a tensão arterial normal e ter um baixo nível de açúcar no sangue são os aspetos que podem fazer a diferença, segundo a investigação, que será apresentada no encontro anual da Academia Americana de Neurologia, em abril.

Sete hábitos saudáveis e fatores relacionados com o estilo de vida podem desempenhar um papel relevante na redução do risco de desenvolver demência, revelam dados preliminares de um estudo dos Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos (NIH) divulgado esta semana.

“A boa notícia é que fazer escolhas de estilo de vida saudáveis na meia-idade pode levar a uma diminuição do risco de demência mais tarde na vida”, acrescenta. O estudo acompanhou, durante 20 anos, 13.720 mulheres nos Estados Unidos, com uma idade média inicial de 54 anos. Do total de participantes, 1771 acabaram por desenvolver demência, o que corresponde a 13%.

Para cada um dos sete fatores, foi atribuída uma pontuação a cada pessoa: zero em caso de avaliação “pobre ou intermédia”, um se considerada “ideal”. No início do estudo, a pontuação média foi de 4,3. Dez anos depois, o valor desceu ligeiramente, para 4,2. Depois de ajustados fatores como a idade ou o nível de educação, a equipa de investigação concluiu que, por cada aumento de um ponto, o risco de demência diminuiu 6%.

“Pode ser capacitante para as pessoas saberem que, adotando medidas como praticar exercício físico durante meia hora por dia ou mantendo a tensão arterial sob controlo, podem reduzir o risco de demência”, salienta Rist. O principal fator de risco é a idade, mas é possível prevenir o declínio cognitivo.