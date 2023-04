Joe Biden “não é antibritânico”, mas fez discurso em Belfast que pode ser incómodo para os unionistas

Joe Biden não é “antibritânico”. A Casa Branca sentiu necessidade de o declarar esta quarta-feira, durante uma visita do Presidente dos Estados Unidos à Irlanda do Norte e à Irlanda. O inusitado esclarecimento acontece porque o Partido Unionista Democrático (DUP, maior força política defensora da manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido) tem dúvidas sobre as simpatias no coração de Biden.

Estas incertezas são motivadas, escreve a imprensa britânica, pela sensação de que o governante americano possa, mesmo não o fazendo em público, culpar o DUP pela atual ausência de Governo na Irlanda do Norte. Se a lei exige que qualquer executivo no território alie a maior força unionista com a maior força republicana (partidária da reunificação irlandesa, no caso, o Sinn Fein), é a recusa do DUP em falar com Sinn Fein que mantém o presente impasse.

Biden está de visita à Irlanda do Norte e à Irlanda para participar nas comemorações dos 25 anos do Acordo de Sexta-feira Santa, também conhecido como Acordo de Belfast. Assinado em 10 de abril de 1998, pôs fim ao período de violência entre católicos (republicanos) e protestantes (unionistas) na Irlanda do Norte. A paz nem sempre é estável, mas é hoje um adquirida para os mais novos, que se revelam cada vez menos próximos de qualquer das fações religiosas e rejeitam o binarismo histórico, revelam estudos.

Biden e o molde europeu

Poucas horas antes de chegar a Belfast, o propósito da visita de Biden ainda era questionado pelos unionistas, escreve “The Guardian”. A clarificação da Casa Branca foi espicaçada pelo líder da bancada do DUP no Parlamento britânico, Sammy Wilson. “Ele é antibritânico, é pró-republicano e não faz segredo da sua antipatia pelos protestantes”.

Wilson foi mais longe ao culpar parcialmente Biden, em entrevista à Talk Radio, pelo bloqueio do Governo em Stormont. “Ele sempre tentou colocar o Reino Unido dentro do molde da União Europeia”, disse o deputado. O DUP é ferozmente eurocético.