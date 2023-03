Direita dura eurocética rejeita plano de Rishi Sunak para a Irlanda do Norte

Os problemas na fronteira irlandesa resultam da saída do Reino Unido da UE. A Irlanda do Norte tem de ter fronteira aberta com a Grã-Bretanha (o resto do Reino Unido, de que faz parte), mas também com a Irlanda. Isso é pedra basilar do Acordo de Sexta-feira Santa, que em 1998 pôs fim a décadas de conflito sangrento na Irlanda do Norte, entre protestantes unionistas (partidários da manutenção do território no Reino Unido) e católicos republicanos (que defendem a reunificação das Irlandas). A necessidade de contsurolar fronteiras após o ‘Brexit’ obriga a controlos aduaneiros que geram tensões e põem em causa a paz conquistada a custo há quase 25 anos. O aniversário do Acordo de Sexta-feira Santa assinala-se a 10 de abril.

A fação mais eurocética do Partido Conservador britânico não apoia o plano do seu chefe e primeiro-ministro, Rishi Sunak, para resolver os problemas na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Para esta ala, conhecida como Grupo de Investigação Europeia (ERG, na sigla inglesa), o pacto firmado em fevereiro entre Londres e Bruxelas — conhecido como Marco de Windsor — mantém a legislação da União Europeia (UE) como “suprema” naquela parte do Reino Unido, ao manter a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça.

Para os rebeldes tories , a via verde que permite dispensar verificações de produtos que vão da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte (como destino final) “só está disponível para uma gama limitada de bens, considerados sem risco, e implica registo prévio e administração que são um fardo”.

“A lei da UE continuará a ser suprema na Irlanda do Norte, os direitos do seu povo ao abrigo da Lei da União de 1800 não são repostos, a via verde não é via verde nenhuma, o ‘travão de Stormont’ é praticamente inútil e o próprio acordo não tem forma de saída, a não ser através de um processo jurídico altamente complexo”, criticou Francois. Explica que os cerca de 30 deputados do ERG (num total de 355 parlamentares conservadores) ainda vão discutir se o seu sentido de voto será conjunto ou individual.

Já o “travão de Stormont” vem com tantas condições que “é de aplicação muito limitada, em teoria, e provavelmente inútil na prática”. O Marco de Windsor prevê que 30 deputados regionais norte-irlandeses de dois ou mais partidos possam bloquear novas leis da UE no território. O ERG compara esse instrumento a um poder de veto que a Noruega tem na sua relação com os 27 e que só utilizou uma vez em 30 anos, acabando por desistir do mesmo. No caso da Irlanda do Norte, o Governo britânico poderia impedir a aplicação do dito “travão”. E Bruxelas poderia, mesmo que Londres o usasse, recorrer a arbitragem se não concordasse.

Ou seja, dizem os eurocéticos, o pacto cria “o precedente incrivelmente perigoso de permitir que a UE faça regulamentações que se aplicam unicamente ao território da Irlanda do Norte”. Note-se que o Acordo de Sexta-feira Santa permite que as Irlandas se reunifiquem, com regresso automático da Irlanda do Norte à UE, após referendo e se houver sinais de que tal é a vontade da maioria da sua população. Ora, no referendo de 2016 que ditou o ‘Brexit’, 55% dos norte-irlandeses votaram pela permanência na UE (a reunificação não estava em cima da mesa).

Contar até 33

O “travão de Stormont” vai a votos quarta-feira na Câmara dos Comuns, prevendo-se que algumas dezenas de conservadores votem contra o seu próprio Governo. Não está em perigo a aprovação, dado que o Partido Trabalhista apoia o acordo, mas politicamente é significativo Sunak enfrentar uma rebelião. Resta saber que dimensão terá. Dado que a maioria conservadora é de 66 deputados a mais do que a soma das oposições, Sunak cruza os dedos para que não haja mais de 33 deputados conservadores desobedientes.