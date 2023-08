Greve dos atores e argumentistas: Poderá a Inteligência Artificial levar ao desemprego e transformar Hollywood?

O realizador Scott Mann, por exemplo, também fundador da Flawless, uma empresa dedicada à exploração de ferramentas de IA na indústria cinematográfica, descreveu à Bloomberg como utilizou IA para remover linguagem explícita de alguns diálogos no seu último filme de modo a tornar o projeto mais acessível a uma larga audiência. Se fosse necessário filmar novamente as cenas em causa, reunindo todos os atores, o processo teria custado perto de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,4 milhões de euros), referiu Mann. Com recurso à IA, gastou apenas 150 mil.

O receio não é infundado. Esta tecnologia possibilita aos estúdios apropriar a imagem e a voz dos atores com enorme facilidade, podendo usá-las para publicitar os seus filmes ou mesmo para alterar o conteúdo dos mesmos. Os atores, esses, querem garantias de que isso não substituirá a sua participação no futuro, e de que serão compensados caso venha a acontecer.

Perante esta possibilidade, a Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos (APAD) argumentou ao Expresso em maio deste ano que a luta dos guionistas, longe de estar limitada por motivações pecuniárias, assume contornos mais existenciais: “Acreditamos que não há ficção sem humanidade, e até ao dia em que pudermos ensinar essa humanidade às máquinas, não ficaremos nós, humanos, obsoletos.”

A APAD notou ainda que é necessário compreender que a qualidade dos conteúdos gerados por inteligência artificial “depende das bases de dados que são extraídas de conteúdos gerados por pessoas”, sublinhando que essa discussão tem de ser “encarada tanto nas suas ramificações profissionais, como éticas e legislativas”.

Em termos legislativos, a União Europeia está atualmente a finalizar as negociações relativas ao Artificial Intelligence Act, que irá estabelecer limites à utilização da IA pelas empresas. No que respeita à cultura, já em 2021 o Parlamento Europeu destacou a “importância de clarificar as condições de utilização de conteúdos protegidos por direitos de autor como entrada de dados (imagens, música, filmes, bases de dados, etc.) e na produção de produtos culturais e audiovisuais”, com o setor audiovisual a exigir que as empresas de IA sejam obrigadas a negociar licenças para treinar os seus programas.

Como é a IA utilizada no cinema e televisão?

Poderá a IA, de facto, substituir o trabalho dos atores e guionistas? Por agora, a resposta é negativa. Mas é impossível negar que esta tecnologia entrou de forma galopante na produção de cinema e televisão, sendo já utilizada avidamente pelos grandes estúdios nos EUA e um pouco por todo o mundo.

Contudo, para José André, cofundador da Irmã Lúcia, uma empresa portuguesa de efeitos visuais e pós-produção cinematográfica, estes dois grupos profissionais não serão os mais afetados. Essa sina está reservada para os editores e especialistas em pós-produção. Isto porque as ferramentas de IA “adequam-se na perfeição a todas essas tarefas, seja na edição, na montagem, na correção de cor ou nos efeitos especiais", explicou ao Expresso.

Tarefas fastidiosas como aprimorar a imagem dos atores após as filmagens, limpar o cenário de imperfeições ou incongruências anacrónicas, ou mesmo fazer a dobragem da voz das personagens, tudo isto pode ser feito com recurso a algoritmos de IA, mais produtivos do que uma equipa de editores e, eventualmente, também mais económicos. Na dobragem, particularmente, "isto vai deixar muita gente desempregada”, já que será possível fazer com que qualquer ator fale com a sua própria voz numa língua que não é a sua, salienta José André. “Claramente, num futuro não muito distante, um realizador e um ou dois atores poderão fazer um filme inteiro”, sentencia.

No dia 7 de agosto, indo ao encontro da ansiedade deste segmento da indústria, um grupo de mais de 50 especialistas em efeitos especiais nos estúdios da Marvel declarou a intenção de formar um sindicato, adicionando assim mais uma frente ao conflito laboral em Hollywood.

Ao mesmo tempo, multiplicam-se os exemplos da utilização de IA em grandes filmes nos EUA, desta vez manipulando diretamente a imagem ou voz dos atores. No mais recente filme da saga “Indiana Jones”, por exemplo, Harrison Ford foi rejuvenescido, com o seu consentimento, recorrendo a Inteligência Artificial.