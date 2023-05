Argumentistas dos EUA entram na segunda semana de greve. Muitos problemas "são semelhantes" aos dos portugueses, que vivem em "precariedade"

Nos Estados Unidos “os argumentistas são regidos pelas leis do trabalho, e não por um código de direitos de autor, como em Portugal”, explica a Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos (APAD). Ou seja, “os direitos são totalmente de quem os contrata” , diz a Associação que, juntamente com a Federação de Argumentistas Europeus, se solidarizou com a luta da Writers Guild of America (WGA).