Livrarias independentes pedem apoios e regras claras: “Os hipermercados não são livreiros. São vendedores de bens com rotação acelerada”

"Há bens muito mais essenciais do que o livro. Por exemplo, a raspadinha, outros jogos. Tudo isso é essencial, como se pode facilmente perceber", diz José Pinho com ironia. É uma referência ao facto de as tabacarias permanecerem abertas em Portugal e as livrarias não. Fundador da icónica Ler Devagar, Pinho juntou entretanto ao seu portfólio participações na Livraria Francesa e na livraria Ferin, no Chiado, além de várias em Óbidos, integradas no projeto Óbidos Vida Literária. Enquanto presidente da Rede de Livrarias Independentes (RELI), criada o ano passado e neste momento com mais de oitenta associadas, Pinho tem sido crítico dos exíguos apoios oficiais a uma atividade cuja importância é com frequência subestimada em Portugal, e que, como muitas outras, enfrenta desafios extraordinários numa época de crise sanitária.

