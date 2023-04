2011: O discreto restaurante em Lisboa onde Passos Coelho celebrou a vitória nas eleições

Previous Next 1 30

Após o chumbo do PEC IV na Assembleia da República, a demissão do primeiro-ministro José Sócrates e o pedido de resgate financeiro internacional, Portugal foi a votos 5 de junho de 2011. O PSD venceu as eleições legislativas antecipadas com 38,65% dos votos, sendo o PS o segundo partido mais votado. No discurso de vitória, o líder dos sociais-democratas, Pedro Passos Coelho, salientou a “circunstância extraordinária” em que o Portugal se encontrava. “Sabemos todos que a grande vontade de mudança que o país manifestou esta noite não é uma vontade de ficar a olhar para trás e ajustar contas com o passado, é uma vontade inequívoca de abrir uma janela de esperança e de confiança para o futuro”, declarou. Ao mesmo tempo, Pedro Passos Coelho dava garantias de diálogo com as diversas forças partidárias e afirmou que faria todos os esforços para os portugueses terem um governo de maioria liderado pelo PSD, que desse “estabilidade” nos quatro anos seguintes. Formaria um governo de coligação com o CDS-PP, assumindo o cargo de primeiro-ministro a 21 de junho. Pela frente teria uma crise financeira para contrariar. Com a vitória garantida, Pedro Passos Coelho dirigiu-se ao restaurante Horta dos Brunos, na zona do Saldanha, em Lisboa, para celebrar com alguns apoiantes. Pedro Filipe, que está à frente deste restaurante juntamente com Paula Montenegro, lembra-se “perfeitamente” dessa refeição, realizada num dia “extremamente stressante”. “Nós já conhecíamos o Pedro e o seu staff. Relacionamo-nos bem com toda a gente e estávamos mais ou menos preparados para que isso acontecesse. Se houvesse uma vitória, viriam aqui confraternizar. E foi o que aconteceu”, confirma.

Passos Coelho era cliente da Horta dos Brunos mesmo antes de chegar à liderança do PSD, em 2010. “Vinha cá de vez em quando com a esposa e amigos, a título pessoal” e mostrou ser “uma pessoa simples, que se satisfaz com pouco”. Apreciava arroz de entrecosto e costeletas de borrego. Não foram estes, todavia, os pratos servidos no jantar da noite eleitoral, em que marcaram presença outras figuras do PSD, como o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Marques Mendes. “Abrimos só para eles. Começaram a chegar depois das 22h00, entusiasmados, e proporcionámos uma refeição normal, com entradas e vinhos brancos de início, seguidos de vitela grelhada com batatas fritas e salada. Não inventámos muito, vinha tudo cansado e foi uma ementa simples”, descreve Pedro Filipe. Regaram com bons vinhos e “estavam todos bem dispostos, a felicitar” o vencedor, que tentava “chegar a todos os abraços dos amigos”.

Vidas “de luta e trabalho” Simplicidade é uma palavra que assenta bem a este restaurante. O dia a dia faz-se de “de luta e trabalho”, de brio nas variadas tarefas. “Tudo tem de ter a nossa assinatura”, afiança Paula. E as ações credibilizam o discurso. A meio da manhã, no dia desta reportagem, a azáfama é grande... Pedro descarrega as compras do mercado, fala com fornecedores, entra e sai do restaurante, compõe a esplanada e visita a garrafeira. Paula limpa a montra dos doces, analisa a matéria-prima e inicia a mise en place. As funcionárias arrumam a sala, passam a ferro os atoalhados. Dali a nada, abrem a porta e o casal está preparado para tudo, até para se revezar na cozinha e no serviço. A polivalência está no seu ADN. Ele é de Viseu, ela de Paredes de Coura. Vieram trabalhar para Lisboa ainda jovens e conheceram-se num restaurante. A Horta dos Brunos abriu no ano 2000, pela mão de três amigos sem ligação à área. Dois deles chamavam-se Bruno e a referência à Horta advém da Rua Cidade da Horta, que apanha o restaurante ao cruzar com a Rua da Ilha do Pico. Em 2001, aceitam o convite de um dos Brunos e juntam-se ao projeto, e em 2003, compram a posição dos sócios. “Temos de aprender a nadar sozinhos”, explica Pedro Filipe. Aprenderam à custa de muitos sacrifícios. “Quando comecei tinha três funcionários. Uma vez mandei um lavar uma alface e reparei que estava a lavar com água quente. Disse-lhe: Estás a brincar comigo? A partir daí, percebi que tudo tinha de passar pelas minhas mãos”, conta Pedro. No primeiro ano, Paula vinha dar o apoio possível, mantendo o emprego noutro restaurante como salvaguarda, caso este negócio não resultasse. Das 7h00 às 10h00 deixava os tachos semi-preparados e dava dicas ao companheiro: “Quando o arroz de entrecosto estiver quase aberto, colocas os grelos, ou fazes com feijão”. Voltava quando podia, para mais algum auxílio, e saíam às 3h00 ou 4h00. Por vezes iam a casa “só tomar banho” e Pedro chegou a dormir no restaurante, num “colchãozinho”, dado o volume de trabalho. Os filhos foram criados neste ambiente, com clientes “a darem o biberão” ou a “pegarem neles ao colo”, e desde cedo ajudaram os pais.

Abundância de vinhos O layout da sala, cadeiras e portadas, manteve-se como era antes de o casal gerir o espaço. Foram enriquecendo a sala “à procura do melhor conforto para o cliente”, introduzindo elementos como os guardanapos de pano. Mais recente é a iluminação direcionada nas mesas, a pensar num ambiente intimista ao jantar. Ao fim de sete anos, começaram a estabilizar um pouco, e as coisas “foram crescendo progressivamente”. Os clientes voltavam e sentiam-se cada vez mais em casa, prolongando o jantar pelo serão. Faziam desta a “sua sala de estar” e, de vez em quando, lá ouviam do divertido anfitrião um “Não vamos embora? Eu quero ir dormir, quero fazer amor! ”(risos). A esplanada tem alguns anos, mas o expositor de peixe foi sempre uma realidade, “para o cliente ver que não estamos aqui a brincar, mas a dar bom produto”, sustenta Pedro Filipe. Evidente é a importância da componente vínica. Quase todos os recantos se enchem de caixas e garrafas de vinho, sem contar com os whiskys e a garrafeira no armazém do outro lado da rua, que guarda cerca de 280 referências. “Houve muita discussão. Eu queria dinheiro e só via entrar vinho nesta casa”, sorri Paula Montenegro. Pedro argumenta com um jogo de cartas: “Se tiveres um bom rei, boas biscas e bons ases não é difícil venceres o jogo. Da mesma forma que se tiveres boa carne, bom peixe e bons vinhos, tens meio caminho feito. Temos de dar boa matéria-prima a quem nos procura”. A garrafeira foi crescendo consoante a demanda, que pedia “vinhos diferentes e exclusivos”. Cresceu tanto que, antes de avançar com o armazém, Pedro chegou a arrumar caixas de vinhos premium “debaixo da cama”, não fosse um azar bater à porta.

Gastronomia elogiada Pedro Filipe precisa de ver a matéria-prima todos os dias. Se não estiver de feição, não sai do mercado. Em função do que houver, decide-se a ementa. Avalia-se a sensibilidade dos clientes, o seu espírito, e “orientamos da melhor forma possível, sobretudo para o que há de mais fresco”, e também para “não complicar a cozinha, que já tem uma logística muito grande”. Mesmo não gostando de aparecer nem de cozinha, Paula faz tudo “com carinho e profissionalismo”, empenha-se ao máximo para o cliente sair satisfeito. “O que lhe sirvo é o que gostaria que me servissem sempre a mim”, refere. Baseia-se no que aprendeu com a mãe, no que viu outras pessoas fazer e em conversas com os clientes. Se dissessem que lhes apetecia uma dobrada no dia seguinte, Paula perguntava como se fazia e ia aprendendo com a prática. “Habituei-me a comer bem e o que sei cozinhar é com o que a terra nos dá, o tomate, a cebola, o azeite e nada mais. Posso não conseguir fazer aqueles molhos que alguns chefs fazem, mas consigo fazer um bom peixe grelhado com um bom azeite”, sublinha. Pedro ilustra com a dança: “Nem toda a gente dança o kizomba da mesma forma. Um dá mais à anca, outro menos à anca. O que interessa é o resultado e que o cliente fique sempre bem, mas não posso nem quero abranger todos”. O Restaurante Horta dos Brunos (Rua da Ilha do Pico, 27, Lisboa, Tel. 21315421) centra-se na cozinha tradicional portuguesa, que “é de paciência e leva algum tempo”, contando com a sensibilidade de Paula para aprimorar a dobrada, a feijoada, o cozido à portuguesa... Abra o apetite com os “Ovos mexidos com farinheira” (€15), “Cogumelos salteados”, “Torresmos” (€6,50), a “Salada de coelho” (€7,50), de polvo, favas ou de tomate coração de boi, à época, as “Tiras de fígado” (€6) e a “Burrata” (€22). O “Bife de atum” é o prato mais procurado para sustentar, acompanhando com a mistura de batata cozida e couve portuguesa. Há também o tradicional “Arroz de entrecosto com grelos” (€45, duas pessoas), “Arroz de lingueirão”, de robalo ou de costela em vinha d'alhos com couve portuguesa, “Massada de peixe” (€60, duas pessoas), “Bacalhau à Lagareiro” (€32,50), “Robalo grelhado” (€30), garoupa ou cherne. Nas carnes, há “Bife da vazia”, “Lombo de vitela”, pode encontrar dobrada e deliciar-se com carnes especiais como o “Bife maturado” (€35,50), a “Rubia Gallega” (€38,50) e o “Wagyu” (€210/Kg). Nas sobremesas, destaque para os doces conventuais, como o “Fidalgo”, o “Ensopado de nozes” (€7) e a “Sericaia com ameixa de Elvas” (€7,50). Pergunte, ainda, pelo “Cremoso de chocolate”, a “Tarte de amêndoa” (€8), a “Tarte de requeijão com doce de abóbora” (€7) ou os “Marmelos assados com pau de canela”.