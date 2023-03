Mérito 20 Anos: conheça os 37 alojamentos e restaurantes distinguidos pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023

Para assinalar duas décadas de publicação ininterrupta, esta terça-feira, 28 de março, vão ser distinguidos 37 alojamentos e restaurantes que estiveram presentes em todas as edições do Guia Boa Cama Boa Mesa desde 2003. Contas feitas, apenas 19 alojamentos, entre hotéis e pousadas, e 18 restaurantes conseguiram manter-se na seleção do guia, ano após ano e de forma ininterrupta, nas últimas duas décadas. São estes 37 projetos que, além de receberem a distinção “Mérito 20 anos”, durante a habitual cerimónia de entrega de prémios, são os protagonistas debate sobre o passado, o presente e o futuro do turismo em Portugal, a decorrer no Edifício Impresa, a partir das 15h30. No Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, já em pré-venda e com descontos e oferta de portes, os distinguidos estão destacados, reforçando a importância do serviço prestado nos últimos 20 anos.

Conheça a lista dos 19 alojamentos distinguidos com o prémio “Mérito 20 Anos”, com indicação do concelho onde se localizam: Farol Hotel (Cascais) Fortaleza do Guincho (Cascais) Hotel Moliceiro (Aveiro) Hotel Quinta do Lago (Loulé) Olissippo Lapa Palace (Lisboa) Palácio Estoril Hotel (Cascais) Penha Longa Resort (Sintra) Pestana Palace Hotel (Lisboa) Porto Palácio by The Editory (Porto) Pousada de Bragança (Bragança) Pousada Convento de Belmonte (Belmonte) Pousada Castelo de Óbidos (Óbidos) Pousada Mosteiro de Amares (Amares) Pousada Mosteiro de Guimarães (Guimarães) Quinta da Casa Branca (Funchal) Quinta das Lágrimas Palace (Coimbra) Reid’s Palace, a Belmond Hotel (Funchal) Ritz Four Seasons Hotel Lisboa (Lisboa) Vila Vita Parc (Lagoa)

Conheça a lista dos 18 restaurantes distinguidos com o prémio “Mérito 20 Anos”, com indicação do concelho onde se localizam: 3 Pipos (Tondela) A Carvalheira (Ponte de Lima) A Cavalariça (Castro Verde) A Escola (Alcácer do Sal) A Lúria (Tomar) A Talha (Chaves) Calça Curta (Carrazeda de Ansiães) Chico Elias (Tomar) Estoril Mandarim (Cascais) Fialho (Évora) Porto Santa Maria (Cascais) Restaurante Típico D. Roberto (Bragança) Santa Quitéria (Felgueiras) São Gião (Guimarães) Solar dos Presuntos (Lisboa) Tasquinha do Oliveira (Évora) Tia Alice (Ourém) Vallécula (Guarda)

Na cerimónia, que antecede a publicação do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 – Edição 20 Anos, vão ainda ser distinguidos as melhores unidades hoteleiras (Chave de Platina, Ouro e Prata) e os melhores restaurantes (Garfo de Platina, Ouro e Prata), e entregues os prémios Revelação 2023, Chef do Ano 2023 e Prémio Carreira, atribuído a Justa Nobre, chef e empresária. Saiba AQUI quais são os finalistas na atribuição do prémio Chef do Ano 2023 Saiba AQUI quais são os finalistas na atribuição do prémio Revelação Boa Cama 2023 Saiba AQUI quais são os finalistas na atribuição do prémio Revelação Boa Mesa 2023