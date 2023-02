Justa Nobre, Prémio Carreira 2023: “É a distinção mais importante da minha vida”

O serviço de almoço desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, decorria de forma normal, com a casa, após estar cheia, a recuperar alguma calma, até que os telefones começaram a tocar. Gradualmente, os clientes habituais começaram a levantar-se e a dirigirem-se à mesa onde Justa e José Nobre almoçavam para, de braços abertos e sorriso rasgado, lhe darem os parabéns. Tinha sido anunciado que Justa Nobre tinha ganho o Prémio Carreira 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa e a notícia não demorou a propagar-se.

Regressaram ao rosto de Justa Nobre as lágrimas, tal como tinha acontecido na véspera, quando Francisco Pinto Balsemão, presidente do Júri, lhe telefonou a comunicar a decisão. “Foi uma absoluta surpresa, mal ouvi o Dr. Francisco Pinto Balsemão, mas depois, fiquei uns segundos sem reação” confessa. “Quando desliguei, fiquei um pouco emocionada”. Mas, pouco tempo passou, para as lágrimas darem lugar à celebração: “não cabia em mim de contente e festejei de imediato com a minha irmã e com o meu filho. Depois telefonei ao meu marido, que organizou uma festa discreta com os nossos colaboradores no restaurante”.

Ainda a “recuperar” da notícia, Justa Nobre faz questão de partilhar a distinção: “o prémio não é só meu, porque para chegar onde cheguei, quem mais sofreu foi o meu filho, que não pude ir buscar à escola. Aliás, abri o Nobre na Ajuda para ter tempo para estar com o meu filho. Este prémio é dele, mas também do meu marido, das minhas irmãs, Ana e Guida, e do meu cunhado, Paulo". Os agradecimentos estendem-se à equipa de cozinha e de sala: "sem eles, não era possível fazer nada disto. Também devo este prémio aos meus clientes que me acarinham desde o primeiro dia. Tenho famílias que são minhas clientes à quatro gerações”.

Ao lado do marido, José Nobre, com quem casou aos 19 anos, a chef garante que “não há Nobre sem Justa, nem Justa sem Nobre!"

Na primeira reação à atribuição do Prémio Carreira, Justa Nobre confessa ser “a distinção mais importante que já recebi na minha vida”. Ao longo da carreira, que começou há 46 anos, outros reconhecimentos foram conquistados pela chef e empresária, como o Óscar das Mulheres Empreendedoras Europa África, da AHRESP.

Os pratos que mais gosta de preparar são a “Sopa de santola”, criada no Restaurante 33, “e pratos de peixe, porque obrigam a muita criatividade”. Mas recorda e assume que chegou aos tachos quase por acaso: “quando sai de Vale de Prados, não imaginava como ia ser a minha vida. Só sabia que queria ser ou enfermeira, ou cozinheira”. Recorda, por isso, com grande alegria e saudade, a primeira ementa que desenvolveu: "Havia Lulas, Pescada e Coelho no forno. Havia também um bifinho à italiana e escalopes enrolados com presunto”.



A distinção Prémio Carreira 2023 a Justa Nobre, do restaurante O Nobre By Chef Justa Nobre (Avenida Sacadura Cabral, 53-B, Lisboa, Tel. 217970760) é entregue dia 28 de março durante a cerimónia anual que anuncia os prémios do guia do Expresso para os melhores restaurantes e hotéis. O Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 é publicado a 31 de março.

