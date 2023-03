Prémio Revelação Boa Cama 2023: conheça os quatro hotéis finalistas

O vencedor é anunciado a 28 de março, a partir das 17h30, na cerimónia anual de entrega dos prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa, que em 2023 celebra duas décadas de edição. Pela dinâmica que colocam no turismo nacional, pela diversidade que oferecem e pela promoção de Portugal, quer entre portas, quer no estrangeiro, estes são os alojamentos candidatos ao prémio Revelação 2023:

Immerso

O primeiro hotel de 5 estrelas da Ericeira privilegia o bem-estar e o contacto com a Natureza. Um hotel elegante e descontraído, desenhado pelo arquiteto Tiago Silva Dias, que abraça o conceito de ecossustentabilidade. No interior do hotel Immerso, nas zonas comuns e nos 37 quartos, destaca-se a atmosfera elegante, em tons claros e neutros, com texturas de terra e mar. Mas há mais para surpreender, como a piscina, o Spa, com sauna, banho turco, banho sensorial, salas de massagem, a par das áreas para a prática de ioga. O hotel tem ainda dois espaços de restauração: o Emme, restaurante de fine dining, e o Emme Fogo, com Alexandre Silva como chef consultor. A partir de €160.

Montebelo Mosteiro de Alcobaça

Este é um hotel que assenta no conceito do arquiteto Souto Moura, responsável pela reconversão do Claustro do Rachadouro do Mosteiro de Alcobaça e em ressuscitar o degradado edifício. O desapego da vida conventual está patente neste secular imóvel. Mais do que um hotel, é uma obra de arte minimalista, impressionante nos pormenores, e na capacidade do autor em transformar o simples mobiliário de cada um dos 91 quartos em obras-primas do design. Verdadeiramente notável é o trabalho de reconstrução, de iluminação e de construção do Spa do Montebelo Mosteiro de Alcobaça. Surpreenda-se com a piscina. A partir de €190.

TheVagar Country House

O local é perfeito para por em prática o conceito de slow-down hospitality, que convida a desacelerar e onde a hospitalidade é pensada para dissipar stresse e ansiedade. Cada uma das seis suítes, três com lareira e uma familiar, convida a uma experiência sensorial e ao tranquilo repouso embalado pelos têxteis de qualidade, as tonalidades claras e o conforto da madeira tosca. Percorra o Percurso de Pés Descalços, sobre a terra, pedras e vegetação, que culmina numa nascente de água. No TheVagar Country House descubra e experimente os chamados banhos de floresta e relaxe na Sala de Banhos Aromáticos. A partir de €115.

W Algarve

É um hotel do futuro, pensado para as novas gerações de millennials, e não só, que procuram conforto e luxo, a par de tecnologia de ponta, mas sem a formalidade associada a estes requisitos. Tem 134 quartos e suítes e 83 residências voltados para oeste, num cenário moderno caiado a branco com toques de influência local, em especial na decoração, com objetos de artistas locais. Nas WOW Suite do W Algarve há um terraço com piscina privativa e nas Extreme WOW Suite, com dois andares, há móveis de design personalizado e a inspiração da gruta de Benagil e das pitorescas vilas piscatórias do Algarve. Tem ambiente de festa permanente, uma DJ residente que embala as refeições nos restaurantes Paper Moon ou no Mercado e também no bar, e um wine advisor, para aconselhar na hora de escolher o vinho. O bar, decorado de forma impressionante com uma onda de loiça, serve cocktails de autor. A partir de €220.

