Guia Boa Cama Boa Mesa celebra 20 anos com edição especial nas bancas a 31 de março

Em 2003, o então “Livro da Boa Cama e da Boa Mesa”, do jornal Expresso, chegava às bancas com um propósito simples, mas ambicioso: “tentar dar a conhecer o que de melhor há em Portugal”. O objetivo mantém-se e no dia 31 de março chega às bancas a edição especial do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que celebra 20 anos de publicação ininterrupta. Conte com novidades e destaques, incluindo a distinção “Mérito 20 Anos”, que premeia os alojamentos e restaurantes que marcaram presença em todas as edições do Guia.

Antes, no dia 28, no Edifício Impresa, em Paço de Arcos, realiza-se a habitual cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Mesa, que distingue os melhores entre os melhores, com Chave de Platina, Ouro e Prata, Garfo de Platina, Ouro e Prata. São também conhecidos o Chef do Ano 2023, Revelação - Mesa e Revelação - Cama e atribuídos os prémios Mérito 20 Anos – Boa Cama Boa Mesa, que destacam os alojamentos e restaurantes que marcaram presença, ininterrupta, no Guia, desde a primeira edição em 2003. O Prémio Carreira 2023 já foi anunciado pelo respetivo júri e reconhece o contributo da chef Justa Nobre para a restauração e gastronomia nacionais.