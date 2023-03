Quem será o Chef do Ano 2023? Conheça os quatro nomeados

O vencedor é anunciado a 28 de março, na cerimónia de entrega dos prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa, que em 2023 celebra duas décadas de edição. Pelo trabalho que desenvolveram durante o último ano, estes são, por ordem alfabetica, os candidatos a Chef do Ano 2023, uma distinção atribuída com o apoio do Recheio.

TIAGO MIRANDA

Henrique Sá Pessoa

Distinguido como Chef do Ano pelo Guia Boa Cama Boa Mesa em 2022, Henrique Sá Pessoa continuou a dar cartas durante os últimos 12 meses. Abriu mais um restaurante, o JOIA, desta vez em Londres, “só no primeiro dia de abertura das reservas, a página foi abaixo, duas horas depois da abertura, com 780 reservas”, revelou o chef ao Boa Cama Boa Mesa pouco antes da inauguração, a 21 de fevereiro. Durante o último ano passou também a comandar a cozinha dos restaurantes do Vinha Boutique Hotel – o fine dining Vinha e o mais descontraído Terroir, onde organizou também o evento Open Kitchen, com diversos chefs nacionais convidados a cozinhar em diferentes espaços do hotel em clima de descontraída sofisticação. A estes projetos recentes junta-se o restaurante ARCA Amsterdam, que o chef abriu a 4 de novembro de 2021. Em Lisboa, o restaurante Alma ostenta duas estrelas Michelin e um Garfo de Ouro relativo ao Boa Cama Boa Mesa2022. O chef lidera ainda o Tapisco, em Lisboa, dedicado às gastronomias portuguesa e espanhola.

José Avillez

Poucos meses após a abertura do Encanto, o novo restaurante de cozinha vegetariana do chef em Lisboa, o espaço foi agraciado com uma estrela Michelin. José Avillez viu ainda o restaurante Tasca, no hotel Mandarin Oriental Jumeira, no Dubai, agraciado com uma estrela do Guia vermelho, tornando-se o primeiro português a somar quatro estrelas em dois continentes. Além do Belcanto, com duas estrelas Michelin e Garfo de Platina para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2022, considerado um dos melhores pelo The World’s 50 Best Restaurants, e o único em Portugal a figurar da lista em 2022, o chef comanda ainda o Cantinho do Avillez, em Lisboa e no Porto, e o Bairro do Alvillez, que agrega diferentes propostas, localizado na capital. No verão de 2022, instalou a Tasca de José Avillez na Quinta do Lago, no Algarve. Já em 2023, abre, com Sofia Ulrich, um alojamento no Alentejo. A Casa Nossa - The Lake Farmhouse oferece, garante Avillez, “exclusividade, privacidade e conforto”, junto ao Alqueva, na Herdade da Defesinha, Campinho, em Reguengos de Monsaraz. José Avillez já conquistou o título de Chef do Ano em 2013 e 2018.

Marlene Vieira

Marlene Vieira é atualmente uma das maiores referências da nova cozinha portuguesa. Abriu recentemente o primeiro restaurante em nome próprio - Marlene, -, junto ao Tejo, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, local onde também está à frente do Zunzum Gastrobar.

Nascida na Maia, a chef acumulou experiência no estrangeiro sem nunca abandonar o gosto pela cozinha portuguesa que pratica tanto no Zunzum - restaurante Revelação para o Guia Boa Cama Boa Mesa em 2021, como no Marlene, uma experiência mais intimista e de fine dining em nome próprio. Um identidade que se traduz em “gastronomia com sabor português e técnicas do mundo”, como descreve a própria. À semelhança de um palco, no restaurante Marlene, descreve, “todas as mesas são Mesas do Chef porque estamos sempre a ver o que acontece na cozinha”. O espaço, marcado por um estilo minimalista, tem uma iluminação estratégica e todo o mobiliário e arquitetura são nacionais. Serve apenas jantares, de quarta a sábado.

Diogo Rocha

Vasco Coelho Santos

2022 foi um ano marcante para o ainda jovem chef, de 34 anos. Considerado um dos mais promissores da Mundo pelo "Chef de l'Avenir" da Academia Internacional de Gastronomia, em 2022, conquistou a primeira estrela do guia Michelin para o seu restaurante de assinatura, o Euskalduna Studio, localizado no Porto. Pouco tempo antes, o chef portuense tinha inaugurado um novo projeto no Douro, o Seixo by Vasco Coelho Santos, em plena Quinta do Seixo, e uma Peixaria, no Porto. Os últimos anos têm sido de grande ação. Durante 2021 reabriu o Sêmea by Euskalduna em nova morada, no Cais das Pedras, com vista sobre o Douro e abriu uma padaria de assinatura, a Ogi. O mais recente projeto, inaugurado em fevereiro de 2023, é o Kaigi, projeto de fusão de comida portuguesa e japonesa, que abriu também no Porto. Todos levam a insígnia Euskalduna, com que batizou o seu restaurante Euskalduna Studio, a que o Guia Boa Cama Boa Mesa já concedeu, desde a abertura, em 2016, diversos Garfos de Prata e Ouro.