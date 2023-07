18 mil pessoas no primeiro dia do Super Bock Super Rock, diz organização

18 mil pessoas passaram pelo primeiro dia da edição deste ano do Super Bock Super Rock, que este ano voltou a realizar-se no Meco. Os números foram avançados à BLITZ pela organização do evento, que hoje contou com concertos de Offspring, Franz Ferdinand e Legendary Tigerman, entre outros.

A 27.ª edição do Super Bock Super Rock prossegue esta sexta-feira, com Wu-Tang Clan, Nile Rodgers & Chic e Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra, e chega ao final no sábado, com Kaytranada e Steve Lacy.