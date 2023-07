Offspring no Super Bock Super Rock: a nostalgia dos 90s, o gorila Ramone e “o amor especial” de Portugal

É certo que ninguém (ou muito pouca gente) viria ao Super Bock Super Rock ver os Offspring especialmente para escutar as canções de “Let the Bad Times Roll”, álbum que o coletivo californiano editou em 2021, depois de uma longa pausa em termos de música original, mas talvez uma ou duas encaixassem bem no alinhamento. Tal não aconteceu. Se alguém ficou chateado com isso? Duvidamos muito. Em pouco mais de uma hora, o líder Dexter Holland e o guitarrista Noodles, os únicos elementos da formação original que restam na banda, entretiveram uma plateia bastante bem composta com a sua dinâmica divertida e, claro, uma viagem nostálgica pela memória de quase quatro décadas de canções (com especial ênfase, claro, das primeiras duas).