Super Bock Super Rock 2023: os horários dos concertos e os transportes para o Meco

Foram divulgados os horários da edição de 2023 do Super Bock Super Rock, a 27ª da história do festival, que se realiza no Meco, concelho de Sesimbra.

O evento arranca na próxima quinta-feira, dia 13, terminando na madrugada de domingo, dia 16, e conta, no cartaz, com nomes como Offspring, Franz Ferdinand, Father John Misty, The 1975, Wu-Tang Clan e Steve Lacy, entre outros.



Os horários de todos os concertos:



13 julho

Palco Super Bock



19h00 The Legendary Tigerman

20h45 Franz Ferdinand

22h45 The Offspring

01h00 James Murphy (DJ set)



Palco Pull & Bear



20h00 070 Shake

21h45 Black Country, New Road

00h00 Father John Misty



Palco LG by SBSR.fm



16h45 Sounds of all colors by Nitry

17h15 Sounds of all colors by Calua

18h15 Tara Perdida

20h45 Noiserv



Palco Somersby



22h45 Róisín Murphy

01h30 LX-90

02h45 2ManyDJs (DJ set)

14 julho

Palco Super Bock



17h30 Sam The Kid com orquestra e Orelha Negra

19h00 Nile Rodgers & Chic

20h45 Wu-Tang Clan

22h45 The 1975

01h00 Charlotte De Witte



Palco Pull & Bear



20h00 Benny Sings

21h45 Sampa The Great

00h00 Caroline Polachek



Palco LG by SBSR.fm



16h45 Amaura

18h15 Glockenwise

20h00 Holly Hood



Palco Somersby



22h45 BIIA

01h30 DJ Premier

02h45 Nuno Lopes