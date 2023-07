Super Bock Super Rock: no pôr-do-sol do Meco, o 'chef' Legendary Tigerman serviu um banquete de luxo

Rita Carmo

Legendary Tigerman abriu com estrondo e sedução o palco principal do Super Bock Super Rock, neste primeiro dia de festival. Com muitos dos convidados do novo álbum em palco - de Anna Prior, dos Metronomy, a Delila Paz, dos Last Internationale, passando pelos portuenses Best Youth -, conciliou a sofisticação das novas canções com a mensagem de sempre: a do rock and roll