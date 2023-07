Depeche Mode confirmam concerto em Lisboa

“Acho que vi lá [no planeamento] alguma coisa em Portugal”, disse Gahan à BLITZ, “acredito que vamos voltar. Há mais concertos a serem anunciados em breve. Há uma digressão na América do Norte e alguns concertos na América do Sul, mas penso que com alguns dos concertos de verão na Europa já esgotados vamos juntar-lhes outros nos primeiros meses de 2024, em salas fechadas”.

Recorde-se que os Depeche Mode não atuam em Portugal desde 2017, ano em que regressaram ao festival NOS Alive, onde também tinham atuado quatro anos antes. Em 2009 e 2006, a banda tinha dado concertos na mesma Altice Arena que agora os volta a receber.