Dave Gahan, dos Depeche Mode, à BLITZ: “Acho que no nosso plano de 2024 vi qualquer coisa em Portugal”

Dave Gahan, vocalista dos Depeche Mode, disse à BLITZ, numa entrevista exclusiva para Portugal, em Londres, que há uma forte possibilidade de a banda regressar a solo nacional para um concerto no início de 2024: “Acho que vi lá [no planeamento] alguma coisa em Portugal”.

“Acredito que vamos voltar. Há mais concertos a serem anunciados em breve. Há uma digressão na América do Norte e alguns concertos na América do Sul, mas penso que com alguns dos concertos de verão na Europa já esgotados vamos juntar-lhes outros nos primeiros meses de 2024, em salas fechadas”, acrescentou ainda.

Recorde-se que, este ano, a banda marcará presença nas edições de Barcelona e Madrid do festival Primavera Sound, respetivamente a 2 e 9 de junho. Além desses espetáculos em Espanha, a banda atuará também em cidades como Londres, Amesterdão, Paris, Berlim ou Roma.

O mais recente concerto dos Depeche Mode em Portugal aconteceu em 2017, no âmbito do festival NOS Alive. A confirmar-se o regresso, a banda trará consigo o novo álbum, “Memento Mori", com edição agendada para o próximo dia 24 de março. O vídeo do primeiro single, ‘Ghosts Again’, pode ser visto abaixo.