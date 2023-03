Entrevista exclusiva a Dave Gahan, dos Depeche Mode: “Se em casa fosse o que sou em palco, a minha mulher deixava-me. Algumas já o fizeram”

Ao longo dos últimos 43 anos, os Depeche Mode conseguiram manter um vigor sem grandes paralelos entre as bandas nascidas de uns anos 80 vividos entre a hegemonia das guitarras e o crescente apelo dos sintetizadores. Sucesso atrás de sucesso, a banda criada precisamente em 1980 por Dave Gahan, Martin L. Gore, Andy Fletcher e Vince Clarke — que pouco depois anunciaria a sua saída, seguindo caminho primeiro com os Yazzo e depois com os Erasure — foi cimentando um estatuto que lhe permite, quatro décadas depois, continuar a gravar álbuns e a esgotar concertos um pouco por todo o mundo. No final de maio de 2022, quando Gahan e Gore, força criativa do coletivo britânico, se preparavam para mostrar a Fletcher as canções em que tinham andado a trabalhar e que integrariam o novo álbum, “Memento Mori” (sai dia 24), era divulgada a notícia da morte inesperada do teclista, vitimado, saber-se-ia mais tarde, por uma dissecação aórtica. Na apresentação oficial daquele que é o 15º longa-duração dos Depeche Mode, em outubro passado, os dois músicos revelavam que quer o alinhamento quer o título tinham sido decididos antes do desaparecimento de Fletcher. “‘Memento Mori’ significa ‘lembra-te de que vais morrer’. Soa muito mórbido, mas a ideia que queremos passar é a de que temos de viver todos os dias como se fossem o último”, esclareceu Gore, acrescentando que a dupla sentiu “muito a falta do Fletch durante as gravações” e que ele “teria adorado este álbum”. “Decidimos continuar, depois de o Fletch morrer, porque temos a certeza de que ele quereria que o fizéssemos. E isso deu ao álbum todo um novo significado.”