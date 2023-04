Bravo! Ao 15º álbum, os Depeche Mode agarram-nos a alma pelos colarinhos

“Não olhem fixamente para a minha alma. Não brinquem com o meu coração” são duas das exigências que a voz robusta de Dave Gahan nos deixa no industrial, e existencialista, tema de abertura de “Memento Mori”, ‘My Cosmos Is Mine’. Curiosamente, é isso que os Depeche Mode parecem querer fazer com quem ouve as doze canções deste 15º álbum: agarrar-nos a alma pelos colarinhos e espremer-nos o coração.