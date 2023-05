Depois de dedicarem o primeiro concerto em Barcelona, na passada quarta-feira, “à bela Tina Turner”, os Coldplay voltaram a homenagear a cantora norte-americana, falecida esta semana aos 83 anos.

Na quarta-feira, a banda inglesa, que na passada semana deu quatro concertos em Coimbra, fez uma versão de ‘Proud Mary’, tema dos Creendance Clearwater Revival popularizado por Ike e Tina Turner, com a ajuda dos Gipsy Kings. Ontem, quinta-feira, chamaram ao palco um fã que acompanhou Chris Martin ao piano, numa versão de ‘What’s Love Got To It'.

Veja aqui: