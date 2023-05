Coldplay convidaram os Gipsy Kings para concerto em Barcelona: veja aqui

Depois das quatro noites no Estádio Cidade de Coimbra, os Coldplay seguiram viagem para Barcelona, onde têm, também, quatro concertos agendados no estádio olímpico da cidade catalã. Na primeira dessas atuações, esta quarta-feira, os ingleses prestaram homenagem a Tina Turner, cuja morte acabara de ser conhecida. Outra surpresa do serão foi a participação, no concerto, dos Gipsy Kings, que não só interpretaram temas da sua lavra como se juntaram aos Coldplay na versão acústica de ‘Proud Mary’, tema dos Creedence Clearwater Revival popularizado por Ike e Tina Turner.



“Preparámos esta versão há muito pouco tempo. Pode não ser a melhor versão, mas queremos enviar muito amor e respeito à família de Tina Turner", explicou Chris Martin, que dedicou todo o espetáculo “à bela Tina”.