Jorge Palma: “O Carlos do Carmo disse-me: ‘escreve-me uma canção, fado não, porque não percebes nada de fado.’ Demorei 20 anos”

Jorge Palma, que acaba de lançar o álbum “VIDA”, falou, no Posto Emissor, sobre as canções que gravou neste disco. A última faixa do alinhamento, ‘Canção de Vida (para o Carlos do Carmo)’, foi originalmente escrita para o seu malogrado amigo, que chegou a gravá-la (viria a ser editada no disco póstumo “E Ainda…”, de 2021).



“Quando [o Carlos do Carmo] me pediu que lhe escrevesse uma canção, disse-me: ‘escreve-me uma canção, fado não, porque não percebes nada de fado’", recorda Jorge Palma. “Pronto, demorei 20 anos a escrevê-la.”

Sobre a reação de Carlos do Carmo ao dia em que lhe apresentou o tema, partilha: “Fui a casa dele, bebi um chá com a Judite [mulher de Carlos do Carmo]. Nesse dia, ele ligou-me a dizer: ‘isto não é uma letra, é um poema’”.

Ouça Jorge Palma, que dará numerosos concertos nos próximos meses, contar toda a história a partir dos 33m 03s.