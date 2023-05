Jorge Palma anuncia digressão do novo álbum, “VIDA”: saiba onde pode vê-lo ao vivo

Jorge Palma, que acaba de lançar um novo álbum, “VIDA”, anunciou as primeiras datas da digressão de apresentação do mesmo.

Depois de um espetáculo no Convento de São Francisco, em Coimbra, no passado fim de semana, Jorge Palma e a sua banda mostrarão as novas canções em Torres Novas, Vila Nova de Famalicão, Oeiras, São João da Madeira, Évora, Rio de Mouro, Vila Nova de Gaia, Sabrosa, Figueira da Foz, Porto, Mafra e Ermesinde.

Estas são as datas já confirmadas, às quais, de acordo com o agenciamento do artista, se deverão juntar mais concertos.



Teatro Virgínia, Torres Novas, 13 de maio

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 2 de junho

Festas de Oeiras, 10 de junho

Casa da Criatividade de São João da Madeira, 16 de junho

Feira de São João, Évora, 28 de junho

Festas da Vila, Rio de Mouro, 1 de julho

Festival Marés Vivas, Vila Nova de Gaia, 14 de julho

Espaço Miguel Torga, Sabrosa, 12 de agosto

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, 30 de setembro

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra, 8 de novembro

Fórum Cultural de Ermesinde, 18 de novembro