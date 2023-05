Foo Fighters: aumentam os rumores sobre a identidade do novo baterista

Os Offspring anunciaram esta semana a chegada de um novo baterista, o que levou ao surgimento boatos sobre a identidade do novo baterista dos Foo Fighters.

O novo baterista dos Offspring, Brandon Pertzborn, irá substituir Josh Freese, que estava no grupo pop/punk desde 2021. Freese tem sido um dos favoritos a assumir as baquetas nos Foo Fighters, ao lado de nomes como Rufus Taylor, filho de Roger Taylor.

Para além dos Offspring, Freese já tocou com bandas como os Guns N' Roses, Nine Inch Nails e A Perfect Circle. O baterista participou, ainda, nos dois concertos de homenagem a Taylor Hawkins, no ano passado.

Recorde-se que os Foo Fighters irão lançar um novo álbum, o primeiro desde a morte de Hawkins, em junho. O segundo single chega esta semana. Quanto aos Offspring, tocam no Super Bock Super Rock, no Meco, em julho.