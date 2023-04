Filho de Roger Taylor, dos Queen, pode vir a juntar-se aos Foo Fighters

Roger Taylor reagiu aos rumores que dão conta de que Rufus, o seu filho, irá juntar-se aos Foo Fighters.

Rufus Taylor, que como o pai decidiu seguir uma carreira de baterista, é atualmente membro dos ingleses The Darkness, e já tocou com os Foo Fighters nos concertos de homenagem a Taylor Hawkins, em Londres e Los Angeles.

Em declarações à BBC Radio 2, Taylor não confirmou nem desmentiu os rumores, dizendo apenas que Rufus “é fenomenal”.

“Tornou-se num baterista assustador, com os The Darkness. É tão poderoso que até irrita. Tornou-se muito bom, não posso dizer mais que isso. Ele conhece tudo [dos Foo Fighters], toca muito bem com eles. Sobre aquilo que se passa agora, nada sei”.

Os Foo Fighters irão regressar à estrada no próximo mês, para concertos em vários festivais e em nome próprio, nos Estados Unidos. A banda ainda não confirmou o nome do substituto de Taylor Hawkins.