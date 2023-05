Ex-baterista de Marilyn Manson e Suicidal Tendencies junta-se aos Offspring

Brandon Pertzborn, ex-baterista dos Suicidal Tendencies e Marilyn Manson, juntou-se aos Offspring.

O músico teve a sua estreia em Winterthur, na Suíça, na passada quinta-feira. No Instagram, Pertzborn partilhou algumas fotografias desse concerto, que descreveu como “incrível”.

A sua saída dos Suicidal Tendencies deu-se no mês passado, com Pertzborn a fazer o anúncio nas redes sociais. “Nos últimos dois anos, tive o enorme privilégio de tocar com os grandes Suicidal Tendencies. Musicalmente e pessoalmente, foram dos melhores tempos da minha vida”, escreveu então.

Ao longo da sua carreira, para além dos Suicidal Tendencies e Marilyn Manson, Pertzborn tocou também com os HO9909, Corey Taylor (Slipknot), Doyle (Misfits) e os Black Flag.

Na banda de Dexter Holland, Pertzborn ocupa o lugar deixado vago por Peter Parada em 2021, data depois da qual o grupo recorreu a bateristas contratados para digressão.

Recorde-se que os Offspring irão atuar na edição deste ano do Super Bock Super Rock, no primeiro dia do festival, 13 de julho.